Sport.quotidiano.net - Il tecnico: "Successo che vale doppio perché ottenuto contro una delle prime della classe». Caja: "Cuore e aggressività, come piace a me. Il ko di Kenny? Club pronto a intervenire»

Il desiderio, si sa, a volte può far più miracoli dei muscoli. Specie se per una squadra orfana di Sabatini, Menalo e Gabriel era più che mai necessaria, e sicuramente non scontata, una reazione d’orgoglio. Così arrivano vittoria, dominio a rimbalzi (47-23), un terzetto d’archi estremamente proficuo (Fantinelli 23 di valutazione, Aradori 22 e Freeman 36) e, nella sostanza, ungrande. "Tanti complimenti ai ragazzi – dice coach–, che hanno fatto una partita di grande, puntando molto sulla lotta a rimbalzo. Grande temperamento nostro e una bella dimostrazione di attaccamento a società e tifosi: fa moltore. Questo poi è avvalorato dal fatto che abbiamo giocato con la prima. Spero di non portargli sfortuna, ma sono la miglior squadra del campionato e oggi l’anno dimostrato.