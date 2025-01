Ilfattoquotidiano.it - “Emergenza casa? Ho scortato i magistrati per 40 anni, ora rischio lo sfratto”: la storia dell’ex agente Ciafardoni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In Italia 650mila famiglie aspettano un alloggio pubblico, mentre un terzo delle famiglie in affitto spende per l’abitazione il 40% del reddito. Questi alcuni dati illustrati nel rapporto Ance, La città è per tutti, elaborati su dati Istat. Seimila sfratti all’anno solo a Roma, più di 18mila persone in attesa dipopolare, il 40% da più di dieci, con uno scorrimento lentissimo. Ladi Giuseppedi scorta oggi in pensione che nella sua carriera ha lavorato con tantiantimafia e anche con GiovFalcone. Dopo 17rischia di perdere la, sottoda alloggi “di edilizia residenziale agevolata” destinati proprio alle forze dell’ordine.L'articolo “? Hoper 40, oralo”: laproviene da Il Fatto Quotidiano.