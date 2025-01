Lanazione.it - Martina Voce, accoltellata dall’ex a Oslo: le foto dall’ospedale

Firenze, 5 gennaio 2025 – Le flebo, il letto d’ospedale, il gesso, le medicazioni. La cicatrice sulla gola. Eppure non sono tristi leche arrivano dalla capitale della Norvegia, in una si vedono anche dei sorrisi. Sì perché in quella camera dila convalescente è, la 21enne fiorentina colpita dal suo ex con decine di coltellate mentre, il 20 dicembre scorso, entrava nel negozio dove lavora. E non era affatto scontato che oggi potesse essere lì, viva. Che potesse tenere la mano dei suoi cari. Poteva non esserci più, questo lo sa lei e lo sanno i suoi cari. Ecco perché non sonotristi, ma di gioia, anche se contornate dal dolore e non solo quello delle ferite sopportate dal fisico. Lediin ospedale a"Per tutto il tempo in cui mi ha accoltellato aveva il sorriso.