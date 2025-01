Ilrestodelcarlino.it - Baby gang scatenate al Gran Reno

Casalecchio (Bologna), 5 gennaio 2025 – Ancora un pomeriggio di paura ieri al, dove nel pomeriggio i carabinieri di Casalecchio sono dovuti intervenire per diversi episodi di violenza che hanno visto protagonisti dei minorenni. Nel giro poco tempo l’esterno del centro commerciale è stato scenario di una rapina, un’aggressione con lo spray al peperoncino e il fermo di una ragazzino in possesso di un machete. Intorno alle 15 un sedicenenne ha denunciato di essere stato rapinato del giubotto da un coetaneo, che preso il capo è fuggito facendo perdere le tracce. Il secondo episodio si è verificato durante un controllo del territorio. I militari hanno fermato un 15enne trovato in possesso di un machete. Il ragazzino non ha dato spiegazioni del fatto che si trovasse in possesso dell’arma ed è stato denunciato per possesso illegale di oggetti atti ad offendere.