Ultime Notizie Roma del 04-01-2025 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio leprincipali di questeore in apertura Andiamo in Sardegna la regione ancora scossa dal terremoto politico che poco più di 24 ore fa ha fatto traballare la poltrona della governatrice Alessandra Todde eletta Nel febbraio scorso con il campo largo di centro-sinistra attrazione PD 5 Stelle che richiamerà la decadenza a meno di un anno dall’insediamento il collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’Appello hai messo infatti una dichiarazione di decadenza da consigliere regionale per l’esponente dei 5 Stelle che così perderebbe anche la carica di Presidente della Regione dopo esame delle spese sostenute durante la campagna elettorale del Movimento sarebbero state rilevate delle inadempienze che hanno portato all’emissione di un’ordinanza ingiunzione indirizzata al consiglio regionale della Sardegna orale presieduta dal segretario del PD sardo Piero Comandini dovrà stabilire una data per decidere sulla decadenza di Alessandra Todde e cambiamo argomento andiamo negli Stati Uniti Donald Trump e rischia di impegnarsi alla Casa Bianca come primo presidente feron criminale stanno sorprese legate eventuali impugnazioni qua markham il giudice del caso pornostar ha Infatti deciso che per il cum deve essere emessa la sentenza dopo che mangio una giuria lo ha ritenuto colpevole di tutti i 34 capi di imputazione e affittato come data il 10 gennaio 10 giorni prima del suo giuramento il magistrato ha stabilito che Trump apparire in tribunale ma anticipato di non essere incline a combinare una pena carceraria o che limiti la libertà del presidente eletto lo staff del Tycoon ha definito la decisione una caccia alle streghe una violazione diretta della sentenza della Suprema sull’unità presidenziale e di un’altra giurisprudenza di lunga data andiamo ora a vedere la situazione della guerra per incontri Unione Europea è nuovo governo Siriano a Damasco la ministra degli Esteri tedesca Bergamo e suo monologo francese Barro hanno incontrato non lo Capo Siriano Aldo gramizzi 2003 degli Esteri portano la serie messaggio di Europa che chiede garanzia firma su X l’alto rappresentante dell’Unione Europea che hanno incaricato delle trattative con la mappa dichiarato di aver concluso il primo ramo di colloquio così scrive il tè o hydride ancora una notte di fuoco e attacchi tra il territorio Russo è tutta la situazione che sta inevitabilmente vivendo è quello ucraino 16 droni di Kiev sono stati abbattuti sui cieli della Russia così lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca citato Dalla TAC e voltiamo ancora pagina parliamo di epifania secondo le Stime di federalberghi e Confederazione Nazionale dell’artigianato della piccola media impresa e calendario favorevole spinge le prenotazioni delle principali località turistiche della nostra penisola dalla montagna alle città d’arte fino ai bordi alle destinazioni legate ad artigianato e agroalimentare weekend lungo del 36 gennaio turismo e commercio prevede un boom di pernottamenti con un giro d’affari complessivo superiore ai 3 miliardi di euro Noi ci fermiamo qui per il momento a voi tutti ancora l’augurio di un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa