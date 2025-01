Thesocialpost.it - Trump e il caso pornostar: giustizia o teatro?

Leggi su Thesocialpost.it

Signore e signori, prendete i popcorn. Il 10 gennaio 2025, Donald J.si presenterà in tribunale per il gran finale del suo “”. No, non è l’inizio di un nuovo reality show, ma l’ennesimo capitolo di una saga che sembra scritta da sceneggiatori di Hollywood sotto acido. Il giudice Juan Merchan ha deciso che il Tycoon deve essere condannato. Ma niente galera, tranquilli! Sarebbe troppo banale.Dunque, cos’è questa “punizione”? Una condanna simbolica che non limiterà la libertà del presidente eletto, giusto per aggiungere un po’ di pepe al giuramento che avverrà dieci giorni dopo. Sarà il primo presidente americano a entrare alla Casa Bianca con il titolo di “felon” (tranquilli, non vuol dire “faraone” ma criminale). Ma ehi, questo è il 2025, e tutto è possibile!Il giudice Merchan è stato chiaro: accogliere l’ennesima istanza di archiviazione “minerebbe lo stato di diritto in modo incommensurabile”.