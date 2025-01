Iltempo.it - Piersanti Mattarella, svolta sull'omicidio: ci sono due nuovi indagati

Ciduenell'inchiestadel presidente della Regione siciliana,, assassinato il 6 gennaio 1980 a Palermo. È quanto riporta il quotidiano la Repubblica, secondo cui si tratta di soggetti legati alla mafia accusati di essere stati i sicari dell'esponente della Dc, fratello del Capo dello Stato Sergio. Per questo agguatostati condannati definitivamente solo i mandanti, cioè i boss che facevano parte della commissione di Cosa nostra che ha deliberato la condanna a morte. I giudici hanno invece prosciolto definitivamente Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, terroristi neri, dall'accusa di essere stati gli esecutori, come aveva ipotizzato Giovanni Falcone che indagò su questo delitto eccellente. Il magistrato, sottolinea il quotidiano, aveva puntato sul coinvolgimento del terrorismo nero come esecutore materiale dopo una lunga istruttoria.