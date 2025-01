Mistermovie.it - Mister Movie | Netflix domina il 2024 ma molte serie tv cancellate

Nel panorama dell’intrattenimento delha consolidato la sua posizione come leader nella creazione e distribuzione di contenuti originali, ma anche come emittente con il maggior numero diconcluse. Durante quest’anno, la piattaforma ha messo fine a ben 22 produzioni, un mix di cancellazioni definitive e finali pianificati, riaffermando la sua strategia ad alto turnover che da tempo suscita reazioni contrastanti.La strategia dietro le cancellazioniSecondo un rapporto di Watch In America,ha archiviato 16in lingua inglese, consentendo ad altre sei di concludersi con una stagione finale. Questo approccio, che unisce finali definitivi e chiusure repentine, dimostra una strategia complessa e spesso fraintesa. Tra le produzioni terminate si annoverano titoli come Kaos, che non ha superato la prima stagione, e The Witcher, che invece chiuderà dopo cinque stagioni.