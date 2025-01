Ilnapolista.it - In Spagna lanciano l’appello per salvare Hermoso: “È tra i migliori in Serie A per passaggi e dinamicità”

“Salvate il soldato” scrivono in. Il difensore ex Atletico Madrid è arrivato alla Roma da svincolato quest’estate e, con l’arrivo di Ranieri, sta trovando poco spazio; già si parla, infatti, di un possibile addio in questo mercato invernale.InperMarca racconta il declino dello spagnolo negli ultimi tempi:Ad oggi, Marioha giocato solo 13 partite con la Roma. Ha segnato un gol, sì: in Europa League contro il Braga, nella comoda vittoria della Roma all’Olimpico 3-0. A quel punto, è stato condannato dagli infortuni e dalle brutte dinamiche all’interno di una società che sta vivendo una stagione terribile. Ha perso sei partite nel mese di novembre e in quattro mesi ha cambiato tre allenatori. Le sue prestazioni sono state condizionate dalla crisi della società.