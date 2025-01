Ilrestodelcarlino.it - "Il bilancio?. Confronto vero prima del voto"

"Assenteismo alproprio no. Tra le date calendarizzate, infatti, non era previsto l’appuntamento del 27 dicembre". Non ci sta la consigliera Sabrina De Padova (Gruppo Misto) a passare come assenteista durante l’ultimo consiglio comunale, convocato appunto il 27 dicembre per approvare ile poi rinviato per mancanza del numero legale. "Gli appuntamenti di rilevanza fondamentale, come la discussione del, devono essere calendarizzati con la dovuta attenzione. Ilè un documento diria importanza, che implica una valutazione approfondita delle singole voci – aggiunge De Padova (foto) –. Non ritengo che si debba approvare unsenza averlo esaminato minuziosamente. È un atteggiamento a cui non mi sono mai voluta adeguare, convinta che la politica debba essere un luogo di responsabilità, non di mera esecuzione.