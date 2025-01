Usa, al CES di Las Vegas le nuove tecnologie italiane di guida autonoma

Leggi su Ildenaro.it

Debutta a Lasil prossimo 7 gennaio l’area collettiva organizzata da Ice Agenzia, insieme ad Anfia e Aica, al CES 2025, per presentare le più avanzatedie connessa della filiera automotive italiana. Il CES (Consumer Electronics Show), organizzato annualmente dalla Consumer Technology Association (CTA) fin dal 1967, si svolgerà dal 7 al 10 gennaio a Laspresso il LasConvention Center (LVCC) e il Venetian Expo Center. L’evento, negli ultimi anni, si è imposto sulla scena internazionale come prestigiosa vetrina per le più innovativedel settore automotive nel comparto dell’elettronica di bordo e del veicolo connesso e a.L’area espositiva ICE Agenzia-ANFIA-AICA (Stand 3374 – West Hall Level 1 – LasConvention Center) ospiterà la Maserati MC20 Cielo dotata dell’AI robo-driver per lasviluppato dai ricercatori del Politecnico di Milano, un progetto avanguardistico di AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) in cui le più avanzatedisono integrate in un’auto sportiva, un’icona di innovazione e performance.