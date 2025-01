Ilgiorno.it - Il cadavere trovato a Santo Stefano ha un nome: è il re dei boschi della droga. È stato ucciso a fucilate

MILANO – Ora ildiha un. E non è unqualsiasi. L’uomonel tardo pomeriggio dello scorso 26 dicembre in un’area isolata tra Pogliano Milanese, Arluno e Vanzago si chiamava Anas Khouja, trentunenne marocchino, ammanettato un anno e mezzo fa dai carabinieri del Nucleo Radiomobile al termine di un inseguimento mozzafiato: già all’epoca, un decreto di fermoProcura di Varese tratteggiava il profilo di un “esponente di spicco del traffico dineidell’area prealpina”. Una sorta di ras delle piazze di smercio al dettaglio. Il nordafricano non aveva documenti con sé, ma gli investigatoriCompagnia di Legnano e del Gruppo di Rho, coordinati dal pm Paolo Storari e dal tenente colonnello Emanuela Rocca, sono comunque riusciti ad arrivare a un’identificazione pressoché certa del corpo, segnalato da una telefonata anonima e rifaccia a terra non lontano da Cascina Poglianasca.