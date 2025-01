.com - Paramount+, le uscite di gennaio: Conversazioni con altre donne, Star Trek: Section 31 e il finale di Landman

Tra le uscite di Paramount+ (qui il sito internet ufficiale) del mese di gennaio 2025 ci sono Conversazioni con altre donne con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, Star Trek: Sezione 31, il finale di stagione di Landman, gli ultimi episodi di Dexter: Original Sin e The Agency. A seguire tutti i titoli: CONVERSAZIONI CON ALTRE DONNE Disponibile dal 1° gennaio – Il film racconta di due ex-coniugi, che non si vedono né si sentono da nove anni, e si ritrovano per caso ad un matrimonio a Tropea. Un brindisi insieme propostole da lui è la scusa per rompere il ghiaccio, dando così il via a dialoghi e battute fra i due, capendo di essere ancora complici, nonostante siano entrambi sentimentalmente impegnati.