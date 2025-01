Omeonga arrestato in aereo l’ex Genoa contesta la versione della polizia | Nessuna black list picchiato per razzismo

Leggi su Open.online

«Non ho ancora ricevuto alcuna giustificazione per il mio arresto». Rigetta l’ipotesisecondo cui sarebbe nelladi Israele il calciatore exStephane, che nel giorno di Natale è stato prelevato con la forza dallaitaliana da un volo da Roma a Tel Aviv in attesa di decollo. Il centrocampista belga, oggi in forze alla squadra israeliana Bnei Sakhnin, riconduce l’episodio alla discriminazione razziale. «Ho aspettato cinque giorni prima di scrivere il mio messaggio su Instagram perché all’inizio non ero pronto a parlarne», dichiara ai media belgi. E ha aggiunto: «Ora però voglio denunciare queste ingiustizie chiaramente razziali».: «Dallaspiegazione»L’atleta 28enne racconta quello che non si vede nelle immagini, che lo ritraggono mentre un poliziotto lo strattona e lo trascina prendendolo con violenza per il collo.