Bonus Anziani, da oggi è possibile richiederlo. Come fare e a chi spetta

A partire dal 2 gennaio 2025, glicon età pari o superiore a 80 anni possono presentare domanda per il nuovo "" da 850 euro al mese, introdotto in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026. Questa misura mira a sostenere gli over 80 non autosufficienti con redditi bassi, integrando l'indennità di accompagnamento per coprire le spese legate ai servizi di cura e assistenza. Requisiti per accedere alPer beneficiare del, è necessario soddiscontemporaneamente i seguenti requisiti: Età: pari o superiore a 80 anni Bisogno assistenziale: condizione di "bisogno assistenziale gravissimo", valutata dalla Commissione medico-legale dell'INPS, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024.