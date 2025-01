Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 1° GENNAIO ORE 11.20 GINA PANDOLFOAUGURI DI BUON CAPODANNO E DI BUON ANNODALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE SI PRESENTA SENZA CRITICITà SPOSTAMENTI MINIMICAMBIAMO ARGOMENTOAè IN PROGRAMMA PER OGGI ALLE ORE 17.00 L’APERTURA DELLA PORTA SANTA DI SANTA MARIA MAGGIOREDALLE 12.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE SONO CHIUSE AL TRANSITO VIA DELL’ESQULINO, VIA LIBERIANA, PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE E PIAZZA DELL’ESQUILINO.CONTESTUALMENTE I BUS DI 8 LINEE DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVIDIAMO ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO, INFORMAMAR,OGGI LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DELLE ORE 14.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16.00POSTICIPI DI PARTENZA, ANCHE PER LA GIORNATA DEL 6 GENNAIOLA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DALLE 14.