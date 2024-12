Iltempo.it - La "fuga" dalla diretta di Ballando? Mariotto: "Tutto in fretta". Cosa è successo

Leggi su Iltempo.it

Guillermo, stilista e direttore creativo della maison Gattinoni ha, nelle scorse ore, spiegato a “Diva e Donna” i motivi della sua "" improvvisa dallo studio di "con le Stelle" durante la puntata dello scorso 30 novembre. Un gesto, quello del noto giudice di ballo, che aveva lasciato in shock lo studio, oltre che suscitato un notevole scalpore mediatico, e che era poi culminato con il ritorno in studio del giudice due settimane dopo.ha raccontato che la situazione si è complicata quando ha ricevuto notizie di un'emergenza: “Era sabato, il lunedì dopo dovevo partire per Riad, la capitale dell'Arabia Saudita, per un matrimonio molto importante: avevamo preparato l'abito della sposa, una principessa, più quelli di altre sedici principesse”, ha esordito. “Mentre ero a ‘' mi è arrivata la notizia che una première, una coordinatrice della maison, era svenuta mentre stava finendo di lavorare.