Lapresse.it - Fisco, dal primo gennaio fino a 84 rate per saldare i debiti

a 7 anni, anziché 6, peri propricon il. Dal 1infatti si potrà dilazionare iiscritti a ruolo in 84mensili, anziché 72 come avvenutora. “Si tratta delpasso di un percorso che punta ad arrivare, gradualmente, nei prossimi anni,a 120, permettendo a cittadini e imprese di gestire al meglio le pendenze pregresse con il”, annuncia il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che disciplina leazioni con l’agente della riscossione, previste dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 110/2024.Il decreto, che riordina il sistema nazionale della riscossione, prevede che le somme dovute all’Agenzia delle Enta 120mila euro possano essere pagate per i prossimi due anni in un massimo di 84mensili che salgono a 96 per il biennio 2027-2028 e 108 dal 12029.