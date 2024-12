Zonawrestling.net - WWE: Si è registrato quasi il sold out per lo scontro tra CM Punk e GUNTHER tenutosi a Chicago

Il live event della WWE tenuto ieri all’Allstate Arena disi è rivelato un successo al botteghino, con vendite di biglietti alle stelle negli ultimi giorni che hanno preceduto lo show. L’ appuntamento, che ha visto come protagonista uno steel cage match tra CMper il titolo mondiale dei pesi massimi, ha portato i fan del wrestling in massa a vedere l’eroe di casa in azione.Voci di corridoioSecondo rumor, la compagnia ha distribuito 11.936 biglietti per l’evento, di cui solo 871 rimasti domenica mattina. Oltre 1.400 sono stati venduti in soli due giorni prima dello show, portando la folla a sfiorare il tutto esaurito in uno degli house show di maggior successo dell’anno. L’Allstate Arena è da tempo un polo di attrazione per il wrestling e la partecipazione di, insieme al dream match contro, ha indubbiamente favorito l’impennata delle vendite.