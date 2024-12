Danielebartocciblog.it - Vinnie Essex (West London): emozioni a San Siro per Milan-Roma

Leggi su Danielebartocciblog.it

Unemozionante con. Il periodo delle festività ha assunto una dimensione sicuramente incredibile per, un tifoso deldi nove anni di. Il suo forte desiderio per il Natale 2024 si è avverato ‘magicamente’. Quello che era iniziato come un commovente regalo di famiglia si è infatti trasformato in una experience unica, grazie all’attenzione che ilrivolge ai propri tifosi.La mattina di Natale, un video diche riceveva in regalo un viaggio a sorpresa ao per vedere la sua squadra del cuore, il, affrontare ladi Paulo Dybala il 29 dicembre, è rapidamente diventato virale sui social. Il tutto attirando l’attenzione del Club. Conquistato dalla gioia e dall’emozione di quelle immagini, ilha deciso di rendere ancora più speciale la visita della famigliacon un’esperienza natalizia esclusiva.