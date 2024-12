Donnapop.it - Famosa attrice rivela: «Operata al cervello all’ottavo mese di gravidanza», ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

Alla fine del 2024, Gal Gadot ha deciso di aprirsi con i suoi fan sui social, condividendo una delle esperienze più difficili della sua vita. La star di Wonder Woman hato di aver dovuto affrontare un intervento chirurgico d’urgenza mentre eradi, in attesa della sua quarta figlia, Ori. Un momento di grande paura, che ha deciso di raccontare per sensibilizzare chiunque si trovi in una situazione simile, ma anche per dare un messaggio di speranza e di consapevolezza.Gal Gadot e l’operazione aldi: la confessioneGal Gadot hato di aver ricevuto una diagnosi sconvolgente: un enorme coagulo di sangue nel. L’ha raccontato nei dettagli attraverso i suoi social come tutto sia iniziato con un mal di testa cronico che la costringeva a restare a letto.