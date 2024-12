Ilrestodelcarlino.it - Pressing per avere Campagna già con il Milan

Il Carpi proverà a mettere Simonea disposizione di mister Serpini già per la gara con ilFuturo di domenica 5 gennaio. Il ds Marco Bernardi sta chiudendo l’affare con l’Ascoli per ufficializzarlo già il 2 gennaio, giorno di apertura delle liste, così il centrocampista avrebbe tre giorni per allenarsi con i nuovi compagni. La formula sarà quella del trasferimento a titolo definitivo:ha firmato con i bianconeri fino a giugno 2025 con l’opzione per un altro anno e lo stesso contratto di un anno e mezzo sarà "traslato" in biancorosso. Il giocatore, che già nell’estate del 2023 in D l’allora ds Riccardo Motta voleva portare con sé da Corticella in biancorosso, andrà a sostituire Forapani nello scacchiere della mediana, mezz’ala di forza e dalle doti da incursore, come dimostrano i 10 gol segnati in 61 gare di D.