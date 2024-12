Inter-news.it - Gasperini: «Supercoppa? Sfideremo quella indicata come la più forte!»

Dopo il pareggio in rimonta contro la Lazio, Gianpieropensa al prossimo importante appuntamento dell’Atalanta: la semifinale diItaliana contro l’Inter.CONFRONTO – Gianpiero, intercettato dai canali ufficiali del club bergamasco alla fine di Lazio-Atalanta, dichiara: «Adesso laItaliana, non ci facciamo mancare niente (ride, ndr). Faremo questo Capodanno a Riyad, incontrando un’altra squadra che èda tuttila più. Per noi sarà un modo per misurarci, vedere se siamo cresciuti e confrontarci. La prima gara con l’Inter sarà fondamentale»., dunque, riconosce l’importanza della sfida di giovedì e il valore dell’avversario da affrontare., da Lazio-Atalanta allacontro l’InterSITUAZIONI FAVOREVOLI – Gianpiero, poi, analizza la prestazione dell’Atalanta in campionato: «Sono comunque soddisfatto di questo punto, in virtù del secondo tempo che è stato molto favorevole per noi, dopo un primo tempo molto favorevole alla Lazio.