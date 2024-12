Ilgiorno.it - Chiara Ferragni, gli auguri alla sorella Valentina: il post e le foto Instagram

Milano, 29 dicembre 2024 – “I migliorimia sorellina, che è stata una delle mie rocce quest'anno e che mi ha insegnato così tanto sull'amore per se stessi e sul cambiamento. Ti voglio bene per sempre Uali”. È con queste parole cheaugura buon compleanno a, che oggi compie 32 anni. Un pensiero pubblicato in un, accompagnato da una carrellata digrafie che le immortala durante alcuni momenti trascorsi insieme.hanno trascorso il Natale sulle Dolomiti insieme all’altra, Francesca, emamma Marina Di Guardo. Adesso, invece,si trova in vacanza a St Moritz, insieme ai suoi bambini Leone e Vittoria Dopo un anno complicato, l’imprenditrice digitale sembra che stia ritrovando serenità e felicità. Oltre al nuovo amore, Giovanni Tronchetti Provera, figlio 41enne dell'imprenditore italiano Marco Tronchetti Provera, è di ieri la notizia notizia sull'accordo raggiunto con il Codacons che mette fine al ‘Pandoro gate’.