WWE: La festa del titolo di Chelsea Green stravolta durante SmackDown

è entrata a Saturday Night’s Main Event con una grande missione ed è uscita come la prima Campionessa femminile degli Stati Uniti.l’episodio didi ieri sera,ha celebrato con entusiasmo il suo recente successo. La grandeper ilfemminile degli Stati Uniti ha aperto la seconda ora dello show, conpronta a vantarsi della sua vittoria e a dimostrare a tutti coloro che avevano dubitato di lei quanto si sbagliassero.La celebrazione delha trasformato il ring in una scenografia degna di un discorso presidenziale. Piper Niven ha introdottocon grande entusiasmo, prima che la Campionessa femminile degli Stati Uniti entrasse in scena vestita come la Statua della Libertà. It's time for the celebration of! #WWE #pic.