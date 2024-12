Lanazione.it - Addio all’avvocato Carlo Scartabelli. In aula sempre accanto ai più deboli. E con il calcio e il Jazz nel cuore

"Per l’Ascensione è nato un bel bambino. Gli voglio tanto bene perchè è il mio fratellino". Era il 18 maggio del 1944, il giorno in cui Vittorio, che aveva sette anni, accolse con gioia l’arrivo del suo fratellino,. Questa poesia è trascritta da ieri nel libro delle firme e dei pensieri nelle cappelle del commiato della Misericordia, in via del Can Bianco, dove l’Avvocatorimarrà fino alle 13 di oggi. Poi l’ultimo viaggio a Trespiano, per la cremazione. Le ceneri riposeranno nel cimitero della Misericordia. Non ci sarà la messa, perchèavrebbe voluto così. Era un uomo di fede, ma nella Giustizia, una fiaccolaaccesa, che ha illuminato tutta quanta la sua vita. Il suosi è fermato la sera di Santo Stefano, a casa. Aveva intorno a sè tutta la sua famiglia.