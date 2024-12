Scuolalink.it - Le ferie nella Pubblica Amministrazione: regole per docenti e personale ATA [GUIDA]

Leggi su Scuolalink.it

Lerappresentano un diritto fondamentale per i dipendenti pubblici, inclusiATA, garantendo momenti di riposo necessari per recuperare energie fisiche e mentali. La normativa stabilisce standard precisi per la gestione di questo periodo, con particolare attenzione al settore scolastico. Approfondiamo leprincipali per il 2025, evidenziando scadenze, modalità di fruizione e conseguenze per mancato rispetto delle disposizioni. Durata minima e maturazione delleIl Decreto Legislativo 66/2003 assicura a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli della, un periodo minimo di quattro settimane diannuali retribuite. I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili aATA possono aumentare questa durata, prevedendo giorni aggiuntivi.