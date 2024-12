Litiga con la madre poi prova a strangolarla prima di colpirla con le forbici Natale di terrore scatenato da un 20enne pontino Arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Violenta lite in centro a Latina: donna gravemente feritaUna serata disi è consumata nel centro di Latina quando, a seguito di una segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112, la Polizia è intervenuta per una violenta lite familiare. All’arrivo sul posto, gli agenti della Volante si sono trovati di fronte una donna gravemente ferita, con tagli al collo e in altre parti del corpo, che perdeva sangue copiosamente.La donna, in stato di shock, è riuscita solo a indicare “al terzo piano, al terzo piano”di essere affidata alle cure dei sanitari del servizio Ares 118.Il racconto drammatico e le tracce di sangueSeguendo le tracce di sangue lungo le scale condominiali, i poliziotti sono arrivati al pianerottolo dell’appartamento indicato, contrassegnato da una macchia di sangue evidente.