Metropolitanmagazine.it - Il CEO di Sony Pictures da la colpa alla stampa per i flop dei loro prodotti supereroistici

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il CEO della, Tony Vinciquerra, ha recentemente dichiarato al Los Angeles Times che Kraven – Il cacciatore è “probabilmente il peggior lancio che abbiamo avuto“, aggiungendo: “Non capisco ancora perché, non è un brutto film“. Kraven ha debuttato nei cinema l’11 dicembre (il 13 negli USA) con un incasso di soli 11 milioni, il debutto più basso finora per un film Marvel distribuito d. L’attuale incasso statunitense del film è di soli 18 milioni di dollari, mentre il suo incasso globale è di 43 milioni. Questi sono risultati decisamente catastrofici per un film di supereroi e coronano un anno poco brillante per i filmdopo che Madame Web è stato uncon 100 milioni di dollari in tutto il mondo e Venom: The Last Dance è diventato il film con il minor incasso del franchise.