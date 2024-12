Formiche.net - Alleanze tra arte e impresa. Ecco una nuova identità culturale

Con la recente vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti, l’Europa, e quindi anche l’Italia, è chiamata a riconsiderare il proprio ruolo internazionale, avendo l’opportunità di sviluppare un’autonomiache possa posizionare il Paese sulla scena internazionale. Nelle dichiarazioni di Macron e Giorgia Meloni emerge una linea comune: i Paesi europei devono trovare una strada autonoma, capace di dialogare con il modelloamericano e con la sua ala protettrice per costruire una propria visione del mondo. Per l’Italia, questa sfida è particolarmente complessa e urgente.Per riscoprire e rafforzare un’internazionale, non basta una strategia politica o economica: serve un modelloautonomo, non derivativo o imitativo rispetto a quello americano. L’Italia, con il suo patrimonioe produttivo, è in una posizione unica per farsi promotrice di un modello industriale ein cuicollaborano in unaalleanza, capace di generare valoree simbolico, oltre che economico.