Cityrumors.it - E’ un caro Natale: nuovo salasso per gli italiani

Leggi su Cityrumors.it

è sempre l’occasione di riunirsi con parenti e amici. Ma per le tasche deglisi preannuncia un. I dettaglicon i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Non si tratta di un semplice detto per gli, ma anche una tradizione per molti. Il 24 e il 25 per molte famiglie è l’occasione di riunirsi per passare la cena e il pranzo (o una delle due insieme) diversa dalle altre e in allegria. Una atmosfera che in molti faticano a rinunciare nonostante i costi in forte aumento.E’ unper gli(Pixbay) – cityrumors.itStando a quanto riferito dall’Agi, che cita il sondaggio di Confesercenti-Ipsos, anche quest’anno i prezzi sono in salita e glispenderanno di più per organizzare il pranzo o la cena a casa oppure per andare ad un ristorante.