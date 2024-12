Sport.quotidiano.net - Bonura promuove la Sangio. La serie utile si allunga

Dal triplice fischio di Terranuova lavannese è ufficialmente in vacanza per quattro giorni, ritornerà a lavorare nel pomeriggio del 27, sabato e domenica doppi allenamenti e il 30 mattina, alle 11, amichevole a Grassina contro i rossoverdi fiorentini partecipanti al campionato di Eccellenza. Lo 0-0 rimediato al "Matteini" ha permesso di muovere la classifica ere a tre la striscia di risultati utili consecutivi. Marconon nasconde però l’amarezza per il gol annullato a Pertici nella ripresa, a suo dire regolare, che avrebbe consegnato una vittoria di platino ai suoi ragazzi: "Non abbiamo fatto bene nel primo tempo ma la squadra si è riscattata nella ripresa creando diverse azioni e segnando a mio modo di vedere una rete regolare. Non ho capito il perché ce l’abbiano annullata, ci hanno privati di un episodio che poteva cambiare l’evolversi della gara".