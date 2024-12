Sport.quotidiano.net - Promozione. Manfredini e De Cristofaro colpiscono in rimonta. La X Martiri fa bottino pieno contro il Felsina

1 X: Sillah, Brunori (45’ st D’Apote), Gomes Dos Santos, Perin Coletto, Vignudelli, Sambarino, Orsini (33’ st Chiriacò), Grazia, Colace (21’ st Adeyemi), Matta, Gamberini (39’ st Tinica). A disposizione: Maiella, Grande, Capitani, Marucci, Jallow. All.: Buttignon. X: Stracuzzi, Pavinato (44’ st Bigoni), Berveglieri, Meli, De, Aguiari, Buoso (12’ st Ercolani), Panzetta,(45’ st Curarati), Felice (35’ st Bonaguro), Montanari (18’ st Bini). A disposizione: Casillo, Bianchi, Galeotti, Zaffi. All.: Bolognesi. Arbitro: Duci di di Reggio Emilia. Reti: 28’ pt Orsini (F), 8’ st(X), 27’ st De(X). Note: ammoniti: Gomes Dos Santos (F), Vignudelli (F), Stracuzzi (X), Pavinato (X), Aguiari (X). Colpo in trasferta della X, espugnata Anzola dell’Emilia, terreno di gioco del, per 1-2.