Game-experience.it - PlayStation: dall’Italia a Las Vegas, il nuovo video mostra le celebrazioni per il 30° anniversario

In occasione del 30°di, Sony ha organizzato una serie di eventi globali che hanno messo in evidenza il forte legame tra la community e il brand. Ilpubblicato dalla societàquindi le iniziative più sorprendenti, dove tra queste spiccano la pubblicità di Astro Bot proiettata sul gigantesco schermo della Sphere di Lase la postazione a temacon maxischermo giocabile al Gasometro di Torino.Lenon si limitano agli eventi fisici: il tema “Play Has No Limits” ha guidato una campagna che ha portato la magia dinei luoghi più iconici, da Düsseldorf, Parigi fino ad arrivare all’Italia, con l’obiettivo ultimo di trasformare il mondo intero in una gigantesca arena di gioco.In parallelo agli eventi, Sony ha lanciato gli Sconti di Gennaio suStore, offrendo riduzioni significative su una vasta gamma di titoli per PS4 e PS5.