Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie potrebbe uccidermi con i coltelli. Ha delle abitudini strane e temo che sia uscita fuori di testa”: un marito preoccupato si sfoga con Jane Green

“Non sarebbe un bel lavoro fare la seria killer?”. Una frase buttata lì che ha destato non poche preoccupazioni nei giorni a venire nella mente di un. La vicenda è stata raccontata proprio dal diretto interessato alla scrittricedel Daily Mail. L’uomo aveva visto con la compagna due serie tv: quella di Eddie Redmayne “The Day of the Jackal” e il thriller di spionaggio di Netflix “Black Doves“. Da qui la frase sibillina “incriminata” dettata dalla“L’altro giorno, dopo che un collega l’aveva fatta arrabbiare al lavoro, – scrive ilpreoccupatissimo a Lady– è tornata a casa e ha detto, con un’espressione totalmente impassibile: sarei sinceramente felice se morissero. All’inizio ho liquidato la cosa come fosse humor nero. Ma la settimana scorsa era il suo compleanno e le ho regalato un nuovissimo set dida cucina giapponesi.