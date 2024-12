Quotidiano.net - La bergamasca. Inntea apre la nuova sede negli Stati Uniti

DA BERGAMO A NEW YORK. È il cammino di crescita e di sviluppo internazionale che ha visto nelle scorse settimane(INNovazione TEcnologia Ambiente), società di ingegneria italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi avanzati per la gestione dell’energia rinnovabile, annunciare l’apertura diUsa Inc. Questanella città della Grande Mela rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di espansione internazionale dell’impresa che ha il suo quartier generale a Onore in provincia di Bergamo, rafforzando la sua presenza in un mercato chiave come quello statunitense, dove la domanda di soluzioni tecnologiche avanzate continua a crescere rapidamente. "Dall’Europa alla metropoli di New York: siamo pronti ad affrontare unafase di crescita e innovazione per rispondere alle esigenze dei nostri clienti internazionali e alle ambizioni del mercato americano – commentano Amedeo Scandella e Simona Pezzoli (nella foto in alto), fondatori e amministratori di-.