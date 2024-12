Game-experience.it - Electronic Arts, i giochi sono stati giocati per oltre 11 miliardi di ore nel 2024

Ilè stato un anno di trionfi per, con11di ore dedicate ai suoi titoli da una comunità globale sempre più coinvolta. Da Dragon Age: The Veilguard ad EA Sports FC 25, finoad arrivare al realismo di di F1 24, EA ha saputo consolidare durante quest’anno la sua posizione nell’intrattenimento interattivo. Con numeri da record e titoli acclamati, l’azienda si prepara ad un 2025 ancora più promettente.Come leggiamo sul sito ufficiale, nel corso deli giocatori di tutto il mondo hanno trascorso11di ore suiEA, una testimonianza del successo dei titoli distribuiti su piattaforme come Playon, Xbox, PC e Nintendo Switch.Tra ipiùfigurano EA Sports FC 25, Apex Legends, The Sims 4, Madden NFL 25 e Dragon Age: The Veilguard.