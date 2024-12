Inter-news.it - Inter-Udinese per evitare il Bologna bis! Le prospettive di coppa

L’affronterà questa sera l’alle ore 20.45 per disputare gli ottavi di finale diItalia. L’obiettivo èunbis, ci sonoessanti in. OBIETTIVO –non è una partita indifferente per Simone Inzaghi. Lo dimostra anche la formazione, con cui l’allenatore fa capire che non sarà un turnover completo. Giocheranno Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Davide Frattesi. Questi quattro basterebbero per dare un segnale ad una competizione per ora snobbata anche dalle squadre più piccole. L’però non lo può fare, a maggior ragione dopo lo scorso anno. Agli ottavi di finale diItalia i nerazzurri uscirono ai tempi supplementari con ilalimentando, giustamente, le critiche dei tifosi e non., il percorso inItalia– LaItalia dev’essere un obiettivo dell’