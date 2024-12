Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano sfida il Bayern Monaco in Eurolega per cancellare il pesante ko contro il Panathinaikos Atene

Secondo impegno settimanale inper, che all’Unipol Forum di Assago ospita i tedeschi del– palla a due domani sera alle ore 21:00 – per la diciassettesima giornata della regular season 2024-2025.I meneghini voglionoimmediatamente lasconfitta maturata adi campioni in carica del(103-74) trascinati dai 39 punti di uno scatenato Kendrick Nunn, che ha interrotto la striscia positiva di sei successi consecutivi dell’EA7 Emporio Armani. 9-7 è il record della squadra milanese, che rimangono al nono posto quindi ancora in corsa per la post-season. Coach Ettore Messina dovrà toccare le corde giuste per scuotere i suoi ragazzi e resettare dopo la debacle in terra greca, con l’allenatore siciliano che si affiderà ancora ai punti pesanti di Nikola Mirotic (16 puntiil) e di Zach LeDay – serata negativa al tiro per l’ex Partizan Belgrado dopo il career-high di 33 punti segnatiil Barcellona.