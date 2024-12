Ilrestodelcarlino.it - Volontari in campo per la comunità

Con 696 ore di servizio e l’impiego di 174, la protezione civile di Treia chiude il bilancio del 2024. Un bilancio estremamente positivo, che conferma quanto essa sia un pilastro essenziale per la sicurezza e la coesione sociale della. "L’impegno deisi è concretizzato in eventi sportivi, culturali, religiosi e di emergenza, con un supporto costante e competente che ha toccato ogni settore della vita cittadina" ha sottolineato il sindaco Franco Capponi. Tra le attività più rilevanti: 17 servizi dedicati a eventi sportivi; 22 interventi in sagre e rievocazioni storiche; 300 ore di formazione, con corsi specifici su antincendio boschivo, rischio idrogeologico e motopompe, che hanno coinvolto 50. "Questi numeri dimostrano la forza del nostro gruppo e la capacità della protezione civile di essere sempre presente, preparata e organizzata.