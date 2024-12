Piperspettacoloitaliano.it - Fiction Legal Drama italiane, le migliori serie tv del genere dramma giudiziario uscite in Italia

Il fascino della toga, ecco leIl fascino della toga. Le, conosciute inno come il, sono sempre più diffuse nel panorama internazionale. Se pensiamo a titoli di grande prestigio come Breaking Bad, The Good Wife, Suits, Damages e Avvocata Woo. A dire la verità, in, questodibasate principalmente su storie di avvocati e giudizi e spesso ambientate in Tribunale o studii sono arrivate molto tardi. Il primo grande successo in tv è arrivato con Non Dirlo al Mio Capo con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Poi un filotto ditvi più o meno ri, sino ad arrivare a Studio Battaglia, Vincenzo Malinconico e La Legge di Lidia Poet. Ma ecco letv