Ilrestodelcarlino.it - Festa di Radio Social. Coast all’Ex Conad

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato a partire dalle 18 avrà luogo l’annualedi. "Quest’anno – si legge nella nota – la ricorrenza dedicata allaweb di comunità del Comune di Cervia avrà un sapore davvero speciale, con un programma ampliato e in un luogo rigenerato per la comunità, che verrà finalmente restituito ai cittadini cervesi. L’evento avrà infatti luogo nell’Exsituato in via Platone n. 5 a Pinarella. La prima parte dell’iniziativa, a cura dell’Informagiovani di Cervia, prevede la consegna da parte del sindaco Missiroli della Costituzione della Repubblica Italiana ai neodiciottenni cervesi, che potranno presentarsi per ricevere una copia dalle mani del primo cittadino e conoscere così i diritti e i doveri fondamentali di ogni individuo. La serata continuerà con i ragazzi e gli speaker di, portata avanti dalla passione dei giovani del territorio che producono contenuti audio e video.