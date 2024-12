Inter-news.it - Donnarumma, infortunio shock in Monaco-PSG! Portiere fuori con il volto insanguinato

La partita trae Paris Saint-Germain, valida per la Ligue 1, ha vissuto momenti di grande tensione al 20esimo minuto, quando Gianluigiè stato costretto a lasciare il campo in seguito a un durissimo scontro con Wilfried Singo.SUBITO SOSTITUITO – Gianluigiha ricevuto una violenta tacchettata in pienoda parte dell’ex Torino, che nel tentativo di giocare il pallone è finito colpendo ildei parigini in maniera involontaria ma pericolosa. Le immagini dell’incidente sono impressionanti:ha immediatamente mostrato segni evidenti di dolore, coprendosi il. Lo staff medico del PSG è intervenuto prontamente, ma è stato chiaro fin da subito che il numero uno non sarebbe stato in grado di proseguire. Il tecnico Luis Enrique ha dovuto sostituirlo con il secondo, Alexander Safanov, che ha preso il posto dell’italiano.