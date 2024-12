Mistermovie.it - Mister Movie | Sam Rechner si unisce al cast di Scream 7: tutte le novità sul prossimo capitolo

Sam entra in scena per 7

La star emergente di The Fabelmans, Sam, è stata scelta per unirsi al del settimo della saga slasher di. Mentre i dettagli sul suo personaggio rimangono avvolti nel o, l'ingresso di promette di aggiungere ulteriore fascino e talento a questo attesissimo progetto.

ha fatto il suo debutto nel 2021 nel dramma australiano Ruby's Choice. Successivamente, ha conquistato Hollywood con il ruolo del bullo Logan nel film semi-autobiografico di Steven Spielberg, The Fabelmans. Più recentemente, ha fatto parte del principale della seconda stagione di Heartbreak High, la serie australiana di Netflix che ha riscosso grande successo tra i giovani spettatori.