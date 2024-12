Sport.quotidiano.net - Il Diavolo compie 125 anni. Sfilano le stelle a San Siro. Van Basten e Inzaghi entrano nella Hall of fame

Leggi su Sport.quotidiano.net

Filipposotto la Curva Sud, il grido a lui dedicato che risuona a Sancome momento emozionale più rilevante in quella che è una pacata, quasi dimessa, celebrazione dei 125del club. Non è la corsa folle del 13 maggio 2012, quando con il Novara segnò il suo ultimo golsua ultima gara in rossonero, ma l’amore, la passione, è sempre lì. C’è luiofdi AC Milan presented by Emirates” con al fianco Marco Van, attaccante del secolo rossonero, e il vicepresidente onorario Franco Baresi, sempre 25fa votato dai tifosi “Milanista del centenario”. Tappeto rosso steso al centro del manto verde, le tre leggende che ricevono il trofeo prodotto da Tiffany & Co., in quello che dovrebbe essere, ed è, il momento più alto delle celebrazioni dei 125dell’AC Milan, che cadono proprio oggi.