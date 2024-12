Laprimapagina.it - Il Manchester City valuta il ritorno di Paul Pogba in Premier League

La panchina di Pep Guardiola inizia a “traballare”. Il suo“affonda” e il club è pronto a correre ai ripari. La società inglese starebbendo ildiin. Il centrocampista è stato contattato per sopperire alla lunga assenza dell’infortunato Rodri. A scriverlo è The Independent, ricordando la precedente esperienza del calciatore con ilUnited e che Guardiola é un suo estimatore.è stato squalificato per 4 anni per doping, poi ridotti a 18 mesi. Da marzo 2025 potrà riprendere a giocare scegliendo la squadra che vuole, dopo che a novembre c’è stata la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus.Tuttavia, al di là dei paletti finanziari inglesi,non sarebbe entusiasta della proposta proprio per la precedente esperienza vissuta con l’altra maglia die preferirebbe giocare nuovamente in Serie A o provare un’esperienza in Liga o Bundesliga.