Sport.quotidiano.net - Citterio: "Primo tempo ottimo, il secondo meno. Se siamo lassù è perché lo meritiamo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 15 dicembre 2024 - Una domenica diversa, che Stefanoavrebbe evitato volentieri daallenatore della Fiorentina. Il gravissimo lutto che ha colpito Raffaele Palladino e la sua famiglia ha costretto il tecnico campano ad abbandonare il ritiro questa mattina per rientrare a casa, con il cuore colmo di dolore. La Fiorentina ha dovuto fare la partita a Bologna senza il suo condottiero. I ragazzi dici hanno provato nelmentre nella ripresa hanno lasciato campo e occasioni al Bologna. Stefanoha parlato così nel post partita. "Approfitto per fare le condoglianze al mister e alla sua famiglia. Glivicini in questo momento di grande dolore. Ilè stato, l'approccio perfetto.riusciti a fare quello che abbiamo preparato in due giorni.