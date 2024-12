Sport.quotidiano.net - Basket - "B" maschile. Bcl allo scontro diretto

Operazione aggancio. Bcl, secondo, riceve la prima della classe, San Miniato. Bisognerà scardinare la roccaforte. Etrusca, anche se si gioca a Lucca. Palla a due alle 20.30 di stasera, orario dovuto alla concomitanza del calendario di "B" nazionale che vede giocare la Fabo Montecatini alle 17.30, sempre al "Palatagliate" (tra l’altro sarà presente Marcello Lippi). Per l’occasione le due società hanno siglato un speciale accordo: a chi acquista il biglietto per vedere la partita dei termali, viene data la possibilità di assistere anche alla sfida dei biancorossi con uno sconto del 50% sull’acquisto del biglietto, presentando, ovviamente, il tagliando d’ingresso acquistato per l’incontro precedente. Arbitreranno la gara tra Lucca e San Miniato Nocchi di Pisa e Vozzella di Genova. In trasferta i pisani hanno segnato il passo con Mens Sana, Virtus Siena e USE Empoli; il loro ruolino di marcia recita: 4 vinte e 3 perse.