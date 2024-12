Liberoquotidiano.it - L'eterno ritorno di Sofia Goggia, di nuovo in pista: perché è un'eroina del nostro sport

Loha bisogno di eroine eancora una volta è pronta a indossare il suo mantello. Non quello dell'invisibilità, ché in questi giorni sulle piste del Colorado l'hanno notata subito. Ma quello dell'indistruttibilità, una caratteristica che hanno in pochi e lei più di tutti. Stasera alle 19 italiane (diretta su Raied Euro), quando sarà al via della discesa sulla Birds of Prey di Beaver Creek, per lei sarà riallacciare i fili del destino. C'era già 11 anni fa, ultima volta delle donne su questache è molto maschile e quindi necessita di potenza abbinata a stile. Tra discesa e superG, stesso programma di questo fine settimana, fu doppietta di Lara Gut che ancora non era la signora Behrami ma andava già fortissimo. E fu anche podio azzurro, con la compianta Elena Fanchini, terza nella gara più veloce.