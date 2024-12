Bergamonews.it - Italy Needs Sex Education, Flavia Restivo: “Ci sono ancora grandi resistenze, ma il tema è urgente”

Lanciata il 18 settembre 2024, la campagna “Sex” è un’iniziativa di, politologa e attivista sulletiche di genere, che mira a introdurre l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane. In un Paese dove questatica ètroppo spesso ignorata,ha lanciato una petizione (https://www.sex.it/) per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di un cambiamento. Infatti, senza un’educazione sessuale adeguata, i giovaniesposti a gravi rischi, come la disinformazione riguardo alla sessualità, la violenza di genere, le malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate. La campagna promuove un’educazione che non solo affronti questi temi in modo scientifico e inclusivo, ma che favorisca anche il rispetto reciproco, il consenso e la consapevolezza emotiva.